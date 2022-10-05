Жовтень, 05 в 13:10

Росія та Саудівська Аравія на засіданні ОПЕК+ планують оголосити про різке скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що розмір скорочення видобутку ще належить узгодити. Але Саудівська Аравія і РФ наполягають на скороченні на 1-2 млн барелів на день або більше – як варіант, поетапно протягом кількох місяців.

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Аналітики видання вважають, що у відповідь США будуть змушені вжити заходів, зокрема вивільнити нафту зі стратегічних резервів.

Засідання членів ОПЕК та інших виробників відбудеться 5 жовтня у Відні. У ньому візьме участь віцепрем’єр РФ Олександр Новак. Найімовірніше, що він підтримає суттєве скорочення видобутку, “оскільки російська нафта вже продається з великою знижкою”.

Можливе скорочення видобутку стане найбільшим з початку пандемії і може призвести до різкого стрибка цін на нафту.

– Ціни залишаються високими за історичними стандартами, і, оскільки ймовірність значного скорочення видобутку стає зрозумілою, нафта Brent, міжнародний еталон, у середу зросла до $91,50 за барель, що на 8% більше, ніж минулого тижня.

Напруженість між Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером сирої нафти, та США, найбільшим у світі споживачем, виникає, коли аналітики попереджають про поглиблення глобальної енергетичної війни, спровокованої вторгненням Росії в Україну, – пише FT.