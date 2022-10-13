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Естонія схвалила новий пакет допомоги Україні: що передадуть ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кая Каллас, прем'єр Естонії
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд країни погодив надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це очільниця уряду Естонії написала в Twitter.

За її словами, для воїнів Збройних сил України передадуть зимову військову форму, спорядження та амуніцію.

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Кая Каллас закликала усі країни Європи прискорити відправлення допомоги, щоб наші збройні сили могли якнайшвидше звільнити території України від загарбників.

– Ми доставимо їх (амуніцію і спорядження. – Ред.) швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру, – написала Кая Каллас.

На графіку нижча – державна підтримка України від країн Європи та світу з урахуванням ВВП:

Раніше очільниця міноборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада передасть Україні нову військову допомогу на суму $47 млн. Новий пакет включає зимовий одяг та обладнання, артилерійські снаряди та комунікаційні технології.

12 жовтня Німеччина анонсувала, що найближчими тижнями передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

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