Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд країни погодив надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це очільниця уряду Естонії написала в Twitter.

За її словами, для воїнів Збройних сил України передадуть зимову військову форму, спорядження та амуніцію.

Кая Каллас закликала усі країни Європи прискорити відправлення допомоги, щоб наші збройні сили могли якнайшвидше звільнити території України від загарбників.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.

We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.

Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022