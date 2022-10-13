Жовтень, 13 в 13:08

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд країни погодив надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це очільниця уряду Естонії написала в Twitter.

За її словами, для воїнів Збройних сил України передадуть зимову військову форму, спорядження та амуніцію.

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Кая Каллас закликала усі країни Європи прискорити відправлення допомоги, щоб наші збройні сили могли якнайшвидше звільнити території України від загарбників.

– Ми доставимо їх (амуніцію і спорядження. – Ред.) швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру, – написала Кая Каллас.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine. We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast. Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022

На графіку нижча – державна підтримка України від країн Європи та світу з урахуванням ВВП:

Раніше очільниця міноборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада передасть Україні нову військову допомогу на суму $47 млн. Новий пакет включає зимовий одяг та обладнання, артилерійські снаряди та комунікаційні технології.

12 жовтня Німеччина анонсувала, що найближчими тижнями передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.