Жовтень, 14 в 18:54

У США попередили, що готові запровадити санкції проти країн, фізичних та юридичних осіб, які надають РФ боєприпаси або ж підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Про це поінформував заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Воллі Адейемо під час зустрічі представників понад 30 країн щодо санкцій проти РФ.

Він нагадав, що проти Росії вже запроваджені безпрецедентні обмеження через її жорстоке та невиправдане вторгнення в Україну. Зокрема, санкції проти військово-промислового комплексу РФ безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою.

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Був обмежений доступ Москви до сучасних технологій і західних фінансових систем. Це пригальмувало здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

За словами Адейемо, у Росії вже закінчується мікроелектроніка, яка є критично важливою для її ВПК.

А тепер США запроваджують механізм санкцій проти тих, хто допомагає РФ у війні.

– Ми продовжуємо діяти. Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США випускає вказівки, в яких чітко пояснюється, що ми готові і можемо запровадити санкції проти людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс, – наголосив Адейемо.

Крім цього, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), а також Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США окреслять дії проти російського ВПК та ризики для тих, хто підтримує вторгнення в Україну.

Це було перше таке засідання щодо санкцій проти РФ. У ньому взяли участь представники країн Євросоюзу, Канади та Південної Кореї.

Як зазначає американський телеканал CNN, Сполучені Штати разом із союзниками намагаються позбавити Росію здатності виробляти нову сучасну зброю. Ці зусилля координують Міністерство фінансів США, Пентагоном і американські розвідувальні служби.

– У Росії закінчуються війська, закінчуються боєприпаси. У них закінчуються танки та інші матеріали. І те, що ми намагаємося зробити, використовуючи санкції та експортний контроль, це ускладнити для них посилення своїх військ і отримання речей, необхідних для ведення війни проти України, – пояснив Адейемо в коментарі журналістам.

За даними Вашингтона, Росія “витрачає боєприпаси надмірними темпами”, а тому звертається за допомогою до Ірану та Північної Кореї. Це може бути ознакою дефіциту, з яким зіткнулася російська оборонна промисловість на тлі західних санкцій.

За даними американської розвідки, Росія намагається обійти обмеження на критично важливі технології за допомогою багатих олігархів та мереж підставних компаній, націлених на Європу та Північну Америку.

Згідно з оцінкою національної розвідки США, західні санкції різко обмежили здатність РФ поповнювати запаси боєприпасів, які агресор використовує проти України. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 6 тис. одиниць техніки. Через це військові РФ намагаються придбати мікрочіпи, двигуни та інші технології, необхідні для створення зброї.

Джерело: Міністерство фінансів США