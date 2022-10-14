Жовтень, 14 в 17:48

Західні санкції різко обмежили здатність Росії поповнювати запаси боєприпасів, які країна-агресор використовує у війні проти України.

Про це пише CNN з посиланням на новий аналіз Управління директора національної розвідки США.

Зазначається, що з початку війни Росія втратила понад 6 тис. одиниць техніки, тому військові РФ щосили намагаються придбати мікрочіпи, двигуни та тепловізійні технології, необхідні для створення нової зброї.

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Водночас обмеження експорту до Росії змушують оборонно-промислові комплекси країни періодично простоювати.

– Два найбільші вітчизняні виробники мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво, оскільки не змогли забезпечити себе необхідними зарубіжними комплектуючими. Нестача підшипників підірвала виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем, – зазначають у виданні.

Уже в травні, через кілька місяців після початку війни, російська оборонна промисловість відчула на собі нестачу матеріалів та комплектуючих для суднових дизелів, деталей для гелікоптерів та літаків, а також систем управління вогнем.

Тоді Росія була змушена зняти із зберігання танки радянських часів, щоб використовувати їх в Україні.

Зараз країна-агресор витрачає боєприпаси надмірними темпами і звертається за допомогою до Ірану та Північної Кореї, що є ознакою дефіциту, з якою зіткнулася власна оборонна промисловість РФ після введення санкцій на експорт.

Згідно з новим аналізом розвідки США, Росія прагнула обійти західні обмеження на критично важливі технології за допомогою великих мереж багатих олігархів та підставних компаній, націлених, зокрема, на Європу та Північну Америку, щоб закупити необхідні компоненти.