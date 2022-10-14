У Білорусі заявили, що російські війська прибудуть найближчими днями

Жовтень, 14 в 20:57

Російські війська спільного угруповання найближчими днями мають прибути до Білорусі.

Про це пише видання Белта з посиланням на Міноборони Білорусі та заступника начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи, полковника Віктора Тумара.

– Наразі рішення про створення Регіонального угруповання військ (сил) реалізується на користь посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності у прикордонних з нами районах. Буквально найближчими днями на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил), – сказав полковник.

За словами Тумара, з російськими військовими проводитимуться “планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави”.

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Скільки саме солдатів РФ прибудуть до Білорусі, він не уточнив.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко повідомив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ.

За його словами, це угруповання будуть задіювати, якщо “рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз”. Основу формування становитиме армія Республіки Білорусь.