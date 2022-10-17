Польща буде однією з країн, де діятиме тренувальна місія ЄС для ЗСУ

Жовтень, 17 в 12:33

Польща буде однією з країн, де проходитимуть навчання українські військові в межах новоствореної тренувальної місії Європейського Союзу.

Про це під час спілкування зі ЗМІ сказав верховний представник ЄС з іноземних питань Жозеп Боррель.

— Безперечно, місія не буде розміщуватися безпосередньо в Україні, а в сусідніх з Україною країнах. Польща, звісно, одна з них, – сказав дипломат.

Боррель запевнив, що ЄС знайде спосіб і далі фінансувати зброю для України, відповідаючи на запитання кореспондента, що у Європейського фонду підтримки миру з’явилися проблеми.

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— Грошей достатньо, не турбуйтесь про гроші, – відповів Жозеп Боррель.

Сьогодні, 17 жовтня, у Люксембурзі відбувається зустріч вищих дипломатів ЄС, головною темою якої є навчальна місія для українських військ.

Очікується, що міністри закордонних справ блоку затвердять $500 млн додаткового фінансування для поставок озброєнь Києву, а також схему навчання 15 тис. солдатів, починаючи з листопада.

Видання DW зазначає, що уряд Німеччини підтвердив, що займатиме провідну позицію у таких навчаннях, оскільки вже керував подібною місією в останні місяці. Також повідомляється, що навчання відбуватимуться у Німеччині та Польщі.