Жовтень, 18 в 19:02

Іран погодився відправити Росії ракети класу “земля-земля” та додаткові безпілотники.

Про це пише Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників і двох іранських дипломатів.

Зазначається, що угоду між Іраном та Росією уклали 6 жовтня під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера у Москву.

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– Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar, – сказав один з іранських дипломатів, поінформований про візит.

Водночас іранський дипломат у коментарі агентству відкинув твердження західних чиновників про те, що постачання іранської зброї Росії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

– Де їх (безпілотники, ракети – Ред.) використовують – це не питання до продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом, – сказав дипломат.

Зазначимо, що офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, як і раніше, заперечує передачу безпілотників для РФ.

За його словами, Тегеран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.