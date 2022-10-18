Іран погодився передати Росії балістичні ракети та додаткові безпілотники – ЗМІ
Іран погодився відправити Росії ракети класу “земля-земля” та додаткові безпілотники.
Про це пише Reuters з посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників і двох іранських дипломатів.
Зазначається, що угоду між Іраном та Росією уклали 6 жовтня під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера у Москву.
– Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar, – сказав один з іранських дипломатів, поінформований про візит.
Водночас іранський дипломат у коментарі агентству відкинув твердження західних чиновників про те, що постачання іранської зброї Росії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.
– Де їх (безпілотники, ракети – Ред.) використовують – це не питання до продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом, – сказав дипломат.
Зазначимо, що офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, як і раніше, заперечує передачу безпілотників для РФ.
За його словами, Тегеран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.