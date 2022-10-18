Європейський Союз домовився про подальші санкції проти Росії та Білорусі у зв’язку з війною проти України.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

– Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) і Білорусі, – написав він.

За його словами, нещодавній проєкт висновків Європейської Ради є сильнішим щодо санкцій проти Білорусі. Очікується, що робота над санкціями буде прискорена найближчими днями.

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there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2022

Раніше стало відомо, що п’ять країн ЄС пропонують запровадити проти Білорусі такі ж санкції, як і проти РФ. З такою пропозицією виступили Естонія, Ірландія, Латвія, Литва і Польща.

За словами дипломатів ЄС, це може сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві.