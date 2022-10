Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За його словами, нещодавній проєкт висновків Європейської Ради є сильнішим щодо санкцій проти Білорусі. Очікується, що робота над санкціями буде прискорена найближчими днями.

there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine

