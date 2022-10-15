Жовтень, 14 в 23:07

Естонія, Ірландія, Латвія, Литва і Польща надіслали Європейській комісії пропозиції для дев’ятого пакету санкцій, в якому пропонують запровадити проти Білорусі такі ж обмеження, як і проти Росії.

Про це повідомляє видання Польське радіо, в розпорядженні якого опинився документ.

Зазначається, що синхронізація санкцій, введених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі.

Зараз дивляться

– За словами дипломатів ЄС, існує дві мети: по-перше, якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві, а по-друге, щоби росіяни не намагалися обійти санкції. Питання в тому, чи буде одностайна згода всіх країн після нещодавніх повідомлень про те, що Росія атакувала цивільні цілі в Україні з використанням білоруських баз, – йдеться у виданні.

Пропозиції щодо подальших санкцій проти РФ передбачають заборону на імпорт діамантів, заборону на використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС і заборону на продаж нерухомості росіянам.

Це обмеження, які були вилучені з восьмого пакету санкцій під час переговорів.

Крім того, п’ять країн підтвердили свою пропозицію про відключення всіх російських банків від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT, накладення санкцій на атомну енергетику та обмеження на інші послуги.