45 днів прем’єрства: що призвело до відставки Трасс та хто може очолити уряд Британії

Жовтень, 20 в 19:07

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку у четвер, 20 жовтня, після всього шести тижнів перебування на посаді.

Після перемоги на виборах лідера Консервативної партії королева Єлизавета II офіційно призначила Трасс на посаду глави уряду Великої Британії.

На початку вересня аналітики гадали, чи стане вона новою Залізною леді, але вже зараз британська преса пише, що Трасс запам’ятається як один із найбільш катастрофічних прем’єрів для Британії.

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У своєму зверненні вона заявила, що упродовж тижня консерватори проведуть вибори свого нового лідера, який за замовчуванням стане прем’єр-міністром.

Чому Ліз Трасс подала у відставку?

Ліз Трасс на посаді прем’єра перебувала лише 45 днів – це найкоротший термін перебування на посаді глави уряду Великої Британії. Попередній володар цього антирекорду Джордж Каннінг у XIX столітті пропрацював 119 днів до дня своєї смерті у 1827 році.

За п’ять тижнів Трасс втратила двох головних міністрів, підтримку парламентської фракції та електорату. Її рейтинг підтримки становить 15%, що нижче, ніж у будь-кого з британських прем’єрів у сучасній історії. Також її план бадьорих реформ не знайшов розуміння на ринках та поставив під загрозу фінансову стабільність, пенсійну систему та економіку загалом.

Для початку варто зазначити, що Трасс під час виборів лідера Торі заручилася підтримкою вкрай правого крила партії, яке виступає за жорсткий Brexit, повне дерегулювання економіки, скорочення податків та соціальних видатків.

В економічному плані Трасс було: зниження податків на багатих, скасування запланованого підвищення податків на бізнес та підтримка населення грошима у відповідь на зростання цін на світло та тепло. Цей план коштував приблизно чверть трильйона фунтів (приблизно €300 млрд).

Але Трасс та її міністр фінансів Квазі Квартенг не повідомили, звідки візьмуть гроші, обіцяючи розповісти наприкінці листопада. Це спричинило паніку серед інвесторів і відставку міністра фінансів.

Після першої відставки події почали стрімко розвиватися. Новим міністром фінансів призначили Джеремі Ганта, який повністю переписав її програму: зниження одних податків, відмова від підвищення інших – і підтримка населення була повністю або частково скасована.

19 жовтня у відставку подав другий ключовий міністр уряду – очільниця МВС Суелла Браверман. Причиною став злив таємного урядового документа з особистого мобільного телефону.

Відставка Трасс сталася після бурхливих дебатів у Палаті громад у середу, 19 жовтня. Заклики до відставки нового прем’єр-міністра продовжували наростати щогодини.

Після заяви про відставку Ліз Трасс, фінансові ринки відреагували на новину стримано: фунт спочатку зріс, але потім повернувся до позначки $1,12.

Хто може стати наступним прем’єр-міністром Британії?

Серед ймовірних наступників Трасс на посаді лідера консерваторів називають як ключових фігур з її кабінету, так і колишніх опонентів на виборах. Деякі аналітики не відкидають можливість повернення Бориса Джонсона, який пішов у відставку з посади прем’єр-міністра влітку.

Не балотуватиметься на посаду лідера партії Джеремі Гант, який був призначений канцлером казначейства минулого тижня і якому приписують відновлення певної економічної стабільності. Це підтвердив сам політик.

Наразі ЗМІ називають серед кандидатів на крісло прем’єра: лідерку нижньої Палати парламенту Пенні Мордонт, ексміністра фінансів Ріші Сунака, міністра оборони Бена Воллеса, ексочільницю МВС Суеллу Браверман та експрем’єра Бориса Джонсона.

Згідно з результатами дослідження YouGov, що було проведене ще до відставки Трасс, більшість опитаних (63%) вважають Бориса Джонсона хорошою заміною Трасс.

Причому 32% вважають Джонсона своїм основним кандидатом, тоді як у Сунака, який іде слідом, 23%.

Колишній кандидат у лідери консерваторів Пенні Мордонт також має велику підтримку: 54% вважають, що вона була б гарною заміною, тоді як 62% вважають, що міністр оборони Бен Воллес міг би стати прем’єром, хоча не висував свою кандидатуру на минулих виборах.