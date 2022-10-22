Жовтень, 22 в 18:16

Колишній лідер Консервативної партії і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 22 жовтня повернувся до Лондона з Домініканської республіки, де перебував із сім’єю у відпустці.

Про це пише Sky News.

Перед цим Джонсон отримав необхідні 100 голосів підтримки від британських парламентаріїв, необхідних для переобрання на посаду глави уряду Сполученого Королівства.

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Британське видання пише, що літак із колишнім прем’єром приземлився в лондонському аеропорту Гетвік.

Раніше однопартієць Джонсона по Консервативній партії Джеймс Даддрідж розповів телеканалу Sky News, що Джонсон планує взяти участь у перегонах за крісло прем’єр-міністра.

Водночас колишня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател встигла заявити, що підтримає Бориса Джонсона, бо той має “послужний список рішень, який викликає довіру, на посаді глави уряду.

Додамо, що колишній очільник Мінфіну Ріші Сунак, який змагався на посаду прем’єра з нинішньою очільницею британського уряду Ліз Трасс, також отримав 100 голосів підтримки від членів Консервативної партії.

Нагадаємо, 19 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила про свою відставку з посади. Трасс очолювала уряд рекордно короткі 45 днів.