Жовтень, 22 в 11:26

Сполучені Штати не бачать ознак того, що Росія готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна.

– Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, і ми не бачимо жодних доказів цього нині, – сказав він.

За словами Блінкена, Росія, навпаки, подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації росіян, фіктивних референдумах, незаконній анексії та бомбардуваннях цивільної інфраструктури.

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– Отже, все вказує на те, що президент Путін далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку. Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоб не тільки відбити агресію, але й повернути свою землю назад, – заявив він.

Держсекретар додав, що США розглядатимуть всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не втрачає надії на діалог між Україною та Російською Федерацією.

За його словами, у президента РФ Володимира Путіна пом’якшала позиція щодо переговорів з Україною.