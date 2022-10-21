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Путін, здається, пом’якшив позицію щодо переговорів з Україною – Ердоган

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Путін, здається, пом’якшив позицію щодо переговорів з Україною – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у президента РФ Володимира Путіна, схоже, пом’якшала позиція щодо переговорів з Україною.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Таке враження про можливе пом’якшення позиції лідера Кремля склалося після останнього спілкування з Путіним. Тому Ердоган не втрачає надії на діалог між Україною та Російською Федерацією.

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– Найближчими днями за підсумками телефонних розмов [з Путіним та Зеленським], зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир, – сказав Ердоган.

А ще президент Туреччини вважає, що сторони, яка програла, у цієї війни не буде.

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