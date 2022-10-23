У Білорусі помітили групу іранських інструкторів, які допомагають росіянам керувати дронами

Жовтень, 23 в 18:09

На території Білорусі помітили групу інструкторів з Ірану, які могли координувати запуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136 для завдання ударів по Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). У повідомленні йдеться, що зазначені фахівці допомогли з запуском безпілотників на Київщину, Північ та Захід України.

Відомо, що у селі Микуличі Гомельської області помітили групу іранських інструкторів, офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції. Вони перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

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Білоруські партизани повідомили ЦНС, що без сумнівів ці іранські інструктори координували запуск безпілотників для ударів по території України.

За даними ЦНС, росіяни фактично контролюють авіабази у Барановичах та Ліді, які надалі використовують для завдання уражень по енергетичних та критичних об’єктах України.