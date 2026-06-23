Телеканал ICTV2 поділився результатами Instagram-челенджу У прямому ефірі тато, що запустив до Міжнародного дня батька.

Учасники флешмобу публікували світлини зі своїми батьками, ділилися сімейними спогадами та словами вдячності.

Як проходив челендж У прямому ефірі тато

Упродовж дня користувачі соцмереж активно долучалися до флешмобу, використовуючи спеціальний шаблон У прямому ефірі тато.

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Генеральна продюсерка програми Ранок у великому місті Тетяна Гребенік пояснила, що ідея акції народилася з бажання нагадати про справжню роль батька в житті дитини.

— Бути батьком — це більше, ніж запис у свідоцтві про народження. Це підтримка, присутність і спогади, які формують дитину. Для багатьох із нас тато певний час є головним героєм життя. Цьогоріч ми захотіли створити простір, де кожен батько міг би стати героєм прямого ефіру на всю країну. Так народився наш флешмоб. Те, з яким теплом люди відгукнулися на заклик ділитися фотографіями зі своїми батьками, дуже зворушує. Саме з таких щирих моментів народжуються й міцнішають українські родинні традиції, — зазначила вона.

Окрім флешмобу, до свята ICTV2 спільно з UNFPA підготував відео про те, чого батьки навчають своїх дітей і які важливі уроки самі отримують від них.

Хто з зірок підтримав флешмоб

Українські актори та телеведучі також активно долучалися до челенджу. Сімейними світлинами з татами поділилися зірки серіалів ICTV2 Федір Гуринець (Розтин покаже, Повернення), Анастасія Цимбалару (Морська поліція. Чорноморськ, Дільничний з ДВРЗ), Іван Бліндар (Справа НБР), а також Таїсія Хвостова.

Актор серіалів Митець і Служба 112 Юрій Вихованець записав відео разом зі своїм маленьким сином Владиком.

У флешмобі також взяли участь ведучі Ранку у великому місті — Сергій Лиховида, Юлія Зорій, Олександр Швачка та Григорій Герман.

Своїми родинними історіями поділилися й ведучі та журналісти команди Фактів ICTV — Оксана Гутцайт, Юлія Сеник, Андрій Ковальський та Анастасія Мазур.

Журналістка Вікторія Сеник у своєму дописі наголосила на особливій ролі батька в житті дитини.

— Справжня мужність – бути для своїх дитини безпечним місцем у цьому неспокійному світі. Бути тією людиною, до якої вона прийде і в п’ять років. І в п’ятнадцять, і в п’ятдесят, — написала вона.

Популяризація Дня батька стала традицією ICTV2

На телеканалі зазначають, що підтримка Дня батька є частиною багаторічної роботи з популяризації відповідального батьківства в Україні.

У попередні роки ICTV2 проводив великі сімейні фестивалі, присвячені святу. У 2025 році канал запустив проєкт Татусеві казки, у межах якого ведучі озвучили аудіоісторії для дітей.

Цього року команда каналу вирішила об’єднати українців навколо теми любові до батьків у соціальних мережах, запропонувавши кожному розповісти власну сімейну історію та подякувати татові за підтримку і турботу.

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