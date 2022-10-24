ЄС вдалося успішно досягти енергетичної незалежності від Росії – Єврокомісар

Жовтень, 23 в 21:49

Європейському Союзу вдалося успішно досягти енергетичної незалежності від країни-агресора Російської Федерації.

Про це заявив Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон у коментарі французьким журналістам.

За його словами, Євросоюз був залежним від РФ, проте тепер країни-члени ЄС повністю позбулися залежності від російського газу.

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– Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу. Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а зараз лише на 7%, – зазначив він.

Бретон звернув увагу, що на початку повномасштабної війни Росії проти України прогнозувалося, що ЄС не зможе досягти енергонезалежності від РФ аж до 2027 року.

На думку Єврокомісара, Росія більше не є надійним партнером, а Європа змогла замінити 155 млрд куб. м газу завдяки іншим джерелам, однак його вартість збільшилася.

Джерело: RTL