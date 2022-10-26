Демократи відкликали лист Байдену із закликом до прямих переговорів з РФ

Жовтень, 25 в 23:03

Група з 30 представників лівого крила Демократичної партії США відкликала лист до президента Джо Байдена із закликом переглянути політику щодо України та почати прямі переговори з Росією.

Про це йдеться в заяві очільниці лівої фракції демократів у Палаті представників Праміли Джаяпал.

Вона зазначила, що лист був складений ще кілька місяців тому, а співробітники випустили його без перевірки.

Зараз дивляться

– Як голова фракції, я беру на себе відповідальність за це. Через час випуску наше повідомлення дехто розцінює як еквівалентне нещодавній заяві лідера республіканців Кевіна Маккарті, який погрожував припинити допомогу Україні, якщо республіканці переможуть на виборах, – заявила вона.

За її словами, склалося хибне враження, ніби демократи, які “рішуче й одностайно підтримували кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги для українського народу”, якось пов’язані з республіканцями, які хочуть зменшити підтримку нашій державі.

Відкликання листа відбулося наступного дня після того, як він викликав “запеклий опір” з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які стверджували, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним є нереальними.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 жовтня, ліві демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з “дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню”.