США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану: що відомо
США запровадили нові санкції проти Росії та Ірану, яких вважають причетними до зловмисного впливу та системної корупції.
За даними Міністерства фінансів США, серед фізичних та юридичних осіб під санкціями є олігархи, які здобули широку популярність за захоплення, корупцію у політичних та економічних інститутів Молдови.
Серед них є особи, які підтримують інструменти російської кампанії глобального впливу для контролю над США, їхніми союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.
Зокрема, йдеться про найбільшого молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, який брав участь у захопленні держави та контролі над ключовими секторами уряду, серед яких правоохоронні органи.
Також під нові санкції потрапив Ілан Шор – молдавський політик та очільник партії Шор. За даними Мінфіну США, перед виборами у Молдові РФ хотіла підірвати позиції Маї Санду та повернути під свій вплив країну.
Шор співпрацював з представниками РФ, щоб створити політичний альянс для контролю над парламентом Молдови для подальшої підтримки декількох законодавчих актів на користь Росії.
У новий список санкцій потрапив син колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки. Відомо, що Ігор Чайка спільно з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим розробив детальний план для повалення влади у Молдові.
Також під обмеження потрапили чиновники з Ірану, яких США вважають відповідальними за пригнічення протестів. До списку потрапило керівництво Корпусу стражів ісламської революції, чиновники провінцій Систан та Белуджистан, іранські тюремні чиновники.