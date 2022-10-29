Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Литва відремонтує 12 пошкоджених гаубиць PzH2000. Дві – вже повертають до України

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Литва відремонтує 12 пошкоджених гаубиць PzH2000. Дві – вже повертають до України

Литва відремонтує 12 німецьких гаубиць PzH2000, пошкоджених у боях в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже на шляху до України та ще дві – наразі везуть до Литви.

Зараз дивляться

– Очікується, що у Литві відремонтують щонайменше 12 з них, — зазначив Анушаускас.

Раніше міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Литва пропонує країнам-союзникам разом допомогти Україні та оплатити рахунки за єдині супутники зв’язку Starlink, які можуть працювати на фронті.

Фото: Арвідас Анушаускас

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка