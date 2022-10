Литва відремонтує 12 німецьких гаубиць PzH2000, пошкоджених у боях в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже на шляху до України та ще дві – наразі везуть до Литви.

The repair of “PzH2000” howitzers damaged in ???????? will continue to be organized in ????????. 2 after their repair are on their way to ???????? and 2 more are currently being brought to ????????. At least 12 of them are expected to be repaired in ????????. pic.twitter.com/skq5yJLBOe

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 29, 2022