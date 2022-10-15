Литва пропонує союзникам разом платити за супутники Starlink для України

Жовтень, 15 в 20:38

Литва пропонує країнам-союзникам разом допомогти Україні та оплатити рахунки за єдині супутники зв’язку Starlink, які можуть працювати на фронті.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс у соціальній мережі Twitter. Він запевняє, що зв’язок в Україні в умовах воєнного часу є надто важливим.

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– Зв’язок та інтернет в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або знайдімо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок, – заявив глава литовського МЗС.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX, яка надала Україні безкоштовний доступ до Starlink, не зможе більше фінансувати супутники зв’язку. За його словами, Росія намагається знищити роботу глобальної системи супутникового інтернету Starlink.

У Пентагоні заявили, що отримали запит від Ілона Маска з проханням взяти на себе фінансування супутникової мережі Starlink, яка забезпечувала критичний зв’язок на полі бою для Збройних сил України під час звільнення тимчасово окупованих територій.