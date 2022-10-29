США готові використати всі інструменти, щоб зупинити постачання дронів Іраном — Держдеп

Жовтень, 29 в 13:43

США готові залучити всі можливі способи, щоб протидіяти протиправній діяльності Ірану. Зокрема, йдеться про постачання ударних дронів-камікадзе агресору Росії для використання у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу 28 жовтня.

За його словами, дрони іранського виробництва вже використовували для бойових дій в Іраку та Сирії, а тепер їх отримує Москва для завдання ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі.

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– Ми зосереджені на загрозі, яку становить іранська технологія безпілотників. Ми плануємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Ви знаєте, що всього пару тижнів тому ми запровадили ще один пакет санкцій проти тих, хто несе відповідальність за поширення деяких з цих технологій, – зазначив він.

За словами речника Держдепу, США не планують анонсувати конкретні дії, проте висловили готовність зробити все, щоб зупинити злочинну діяльність Ірану.

Також США хочуть припинити підтримку тегеранських терористичних організацій та маріонеток, програми балістичних ракет та ядерну програму.