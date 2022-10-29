У Європі перебувають понад 4,4 млн біженців із України – ООН

Жовтень, 29 в 17:08

Станом на 25 жовтня кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі, сягнула 4 млн 426,75 тисяч. Тобто з кінця вересня їх стало більше майже на 243 тисячі, повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Як і раніше, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 469,03 тис., хоча польська прикордонна служба повідомилляла про прибуття з початку війни 7,365 млн українців та виїзд у зворотному напрямку 5,547 млн.

На другому та третьому місцях – Німеччина і Чехія. У цих країнах кількість зареєстрованих біженців з таким статусом становить 815,13 тис. і 452,91 тис. відповідно.

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Водночас загалом у Німеччині, де українцям було дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, зареєстровано 1 млн 2,67 тис. біженців. А у Чехії за статусом захисту звернулися майже всі прибулі.

Італія – на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України (160,67 тис.), на п’ятому – Іспанія (149,21 тис.).

Далі йдуть Болгарія (142,81 тис.), Велика Британія (138,4 тис.) і Франція (105 тис.).

Загалом, за даними ООН, з початку війни з України виїхало 14,59 млн осіб (без урахування потоку на в’їзд), зокрема до Польщі – 7,11 млн, РФ (дані на 3 жовтня) – 2,85 млн, Угорщини – близько 1,63 млн, Румунії – понад 1,42 млн, Словаччини – 888,4 тис., Молдови – 670,2 тис., Білорусі – 16,7 тисяч.

З 28 лютого до 25 жовтня в’їхало до України 7,144 млн людей.

Раніше Іміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій рина Верещук закликала українців, які виїхали з України через війну, перезимувати за кордоном.

Джерело: УВКБ ООН