В Індії обвалився міст через річку: 60 загиблих, понад 70 людей у лікарні

Жовтень, 30 в 18:24

В Індії раптово обвалився міст через річку в місті Морбі. Відомо щонайменше про 60 загиблих, ще понад 70 людей вдалося врятувати та доставити до лікарні.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat’s Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

Ввечері 30 жовтня в районі міста Морбі в штаті Гуджарат в Індії обвалився канатний міст, повідомив представник місцевої цивільної лікарні.

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За попередніми даними, вантовий міст відновили п’ять днів тому після ремонту.

Міністр внутрішніх справ Гуджарату Харш Сангхаві заявив, що понад 70 людей врятовано та доставлено до лікарні. Він також зазначив, що життю більшості людей, яких вдалося врятувати, нічого не загрожує.

Наразі на місці обвалу мосту через річку тривають рятувальні роботи. Уряд штату оголосив про виплату 4 лакхів рупій (орієнтовно $0,1 млн) сім’ям кожного загиблого та 50 тис. рупій (близько $608 за актуальним курсом) постраждалим.

Джерело: India Today