За вісім великих обмінів полоненими повернулися сотні українців – Зеленський

Під час обмінів полоненими з червня 2025 року додому повернулися сотні українців.

Про це 6 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про вісім обмінів полоненими з червня 2025

Глава держави наголошує: наразі відбулося вісім етапів великого обміну полоненими.

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Зокрема, з початку червня додому повернулися сотні українців – військових та цивільних.

– Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, важкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних, – наголосив Володимир Зеленський.

Обміни полоненими, зауважує президент, є результатом зусиль, яких доклала велика команда України.

Робота, переконує глава держави, триває.

Команда, підсумовує Володимир Зеленський, працюватиме, доки не поверне кожного, усіх без винятку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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