За вісім великих обмінів полоненими повернулися сотні українців – Зеленський
Під час обмінів полоненими з червня 2025 року додому повернулися сотні українців.
Про це 6 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський – про вісім обмінів полоненими з червня 2025
Глава держави наголошує: наразі відбулося вісім етапів великого обміну полоненими.
Зокрема, з початку червня додому повернулися сотні українців – військових та цивільних.
– Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Поранені, важкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних, – наголосив Володимир Зеленський.
Обміни полоненими, зауважує президент, є результатом зусиль, яких доклала велика команда України.
Робота, переконує глава держави, триває.
Команда, підсумовує Володимир Зеленський, працюватиме, доки не поверне кожного, усіх без винятку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський