Північна Корея у четвер запустила невстановлену балістичну ракету в напрямку Східного моря (Японського моря).

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на заяву південнокорейських військових.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про запуск, але не надав жодних подробиць. А одне поінформоване джерело повідомило, що КНДР запустила ракету середньої чи великої дальності.

Японські ЗМІ повідомили, що ракета пролетіла над територією Японії.

Зазначається, що в середу Північна Корея запустила шквал ракет, одна з яких пролетіла над її фактично морським кордоном з Південною Кореєю – це вперше після закінчення Корейської війни 1950-1953 років.

На ракетний запуск КНДР відреагували й в українському МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав запуски ракет одним безвідповідальним і провокаційним кроком, що загрожує регіональній стабільності.

DPRK’s massive launch of ballistic missiles represents yet another irresponsible and provocative step that threatens regional stability. Pyongyang’s regime must abandon all activities related to its nuclear and missile programs.

