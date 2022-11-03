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КНДР запустила балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракета КНДР
Фото: Depositphotos

Північна Корея у четвер запустила невстановлену балістичну ракету в напрямку Східного моря (Японського моря).

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на заяву південнокорейських військових.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про запуск, але не надав жодних подробиць. А одне поінформоване джерело повідомило, що КНДР запустила ракету середньої чи великої дальності.

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Японські ЗМІ повідомили, що ракета пролетіла над територією Японії.

Зазначається, що в середу Північна Корея запустила шквал ракет, одна з яких пролетіла над її фактично морським кордоном з Південною Кореєю – це вперше після закінчення Корейської війни 1950-1953 років.

На ракетний запуск КНДР відреагували й в українському МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав запуски ракет одним безвідповідальним і провокаційним кроком, що загрожує регіональній стабільності.

За словами Ніколенка, Північній Кореї варто відмовитися від будь-яких ядерних та ракетних програм.

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