Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Білорусі помітили багато російських наметів з військовими – супутникові знімки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Білорусі помітили багато російських наметів з військовими – супутникові знімки
Фото: Міноборони

На білоруських військових полігонах з’явилися намети з російськими окупантами, крім літаків МіГ-31К і контейнерів, в яких можуть зберігатися крилаті ракети Кинджал.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, велику кількість військових наметів і техніки можна помітити на 230 загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський під Барановичами (Брестська область).

Знімки створені 31 жовтня, однак росіяни та військова техніка РФ почали там з’являтися після 16 жовтня.

Зараз дивляться

На супутникових фото зафіксовано два наметових табори: один розміром близько 150х220 м та інший орієнтовно 90х90 м. Поруч з ними розташовано близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажні автомобілі.

Фото: Радіо Свобода

Ще один наметовий табір розміром 50х160 м, де розташовано щонайменше 35 військових наметів. У виданні зазначили, що їх помітили на військовому полігоні Рєпіща під Осиповичами (Могильовська область).

Фото: Радіо Свобода

Поруч розташована стоянка для техніки розміром 150х150 м, де зафіксовано російські вантажівки та авто, схожі на гаубиці.

Фото: Радіо Свобода

За даними видання, намети росіян там почали з’являтися після 11 жовтня, але пізніше прибула перша техніка, після чого табір почав розростатися.

Читайте
Бойова готовність під виглядом "військових навчань": Білорусь готується до ескалації

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка