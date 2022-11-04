У Білорусі помітили багато російських наметів з військовими – супутникові знімки

Листопад, 04 в 20:33

На білоруських військових полігонах з’явилися намети з російськими окупантами, крім літаків МіГ-31К і контейнерів, в яких можуть зберігатися крилаті ракети Кинджал.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, велику кількість військових наметів і техніки можна помітити на 230 загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський під Барановичами (Брестська область).

Знімки створені 31 жовтня, однак росіяни та військова техніка РФ почали там з’являтися після 16 жовтня.

Зараз дивляться

На супутникових фото зафіксовано два наметових табори: один розміром близько 150х220 м та інший орієнтовно 90х90 м. Поруч з ними розташовано близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажні автомобілі.

Ще один наметовий табір розміром 50х160 м, де розташовано щонайменше 35 військових наметів. У виданні зазначили, що їх помітили на військовому полігоні Рєпіща під Осиповичами (Могильовська область).

Поруч розташована стоянка для техніки розміром 150х150 м, де зафіксовано російські вантажівки та авто, схожі на гаубиці.

За даними видання, намети росіян там почали з’являтися після 11 жовтня, але пізніше прибула перша техніка, після чого табір почав розростатися.