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Шахраїв блокуватимуть: Укрзалізниця переводить продаж квитків на потяг Київ — Варшава в онлайн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Шахраїв блокуватимуть: Укрзалізниця переводить продаж квитків на потяг Київ — Варшава в онлайн
Фото: Pixabay

Компанія Укрзалізниця повністю переводить в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ — Варшава. Цей крок завадить маніпуляціям шахраям-спекулянтам і спростить пасажирам доступ до квитків на рейс.

За даними компанії, касири в старому “ручному” форматі ці квитки не реалізовуватимуть. Тому громадянам не потрібно буде стояти в чергах та “полювати” на квитки, а в прозорому онлайн-каналі компанія зможе відслідковувати та блокувати спекулянтів.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться лише у спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується).

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Продаж квитків онлайн відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири мали однакові можливості для купівлі. Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише у касах вокзалу.

Квитки на менш ажіотажні напрямки (наприклад, Київ — Хелм, звідки налагоджено пересадку на Варшаву) можна повертати у звичайному форматі, зокрема, онлайн, наголосили в Укрзалізниці.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд варшавського напрямку онлайн в одні руки, обмежена чотирма квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які бронюють серії квитків одночасно, планують автоматично блокувати.

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Джерело: Укрзалізниця
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