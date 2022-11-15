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У Польщі скликають термінову зустріч комітету нацбезпеки, ймовірно, через ракети РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Причини скликання зустрічі офіційно не повідомляються.

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Ймовірно, Комітет збирають через російські ракети, які впали неподалік кордону.

За даними польських ЗМІ, в селі Пшеводув поблизу українського кордону дві ракети РФ влучили в зерносушарки.

Дві людини загинуло. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві Любельському, пише Visegrad.

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