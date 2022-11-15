У Польщі скликають термінову зустріч комітету нацбезпеки, ймовірно, через ракети РФ
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.
Причини скликання зустрічі офіційно не повідомляються.
Ймовірно, Комітет збирають через російські ракети, які впали неподалік кордону.
За даними польських ЗМІ, в селі Пшеводув поблизу українського кордону дві ракети РФ влучили в зерносушарки.
Дві людини загинуло. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.
ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві Любельському, пише Visegrad.
BREAKING:
2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.
Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.
NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022