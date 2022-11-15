Листопад, 15 в 19:01

Молдова ввечері 15 листопада перестала отримувати електроенергію з Румунії через російські удари по інфраструктурі України.

Про це свідчать онлайн дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica, про які повідомляють молдовські видання NewsMaker і TV8.

Припинення постачання відбулося близько 16:40, 15 листопада.

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Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча – Вулканешти – МГРЕС перестала функціонувати. Це – головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

Як повідомляє Newsmaker, у багатьох регіонах країни відключилася електрика.

Знеструмлення відбулось під час масованої ракетної атаки Росії по Україні.

Згодом віцепрем’єр Молдови Андрей Спину підтвердив, що причиною перебоїв з електропостачанням стали обстріли РФ критичної інфраструктури України.

– Унаслідок обстрілу Росією української енергосистеми протягом останньої години автоматично відключилася одна з ліній електропередачі, яка забезпечує передачу електроенергії для нашої країни (автоматичне скидання навантаження за частотою). Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні, – пояснив він у Telegram.

Андрей Спину додав, що самі лінії внаслідок російських ударів не були пошкоджені, але були автоматично відключені з метою безпеки.

За даними TV8, знеструмило райони Чімішлія, Белць, Страшени, Хинчешти, Леова, Кагул, Фалешти, Синжерей, Унгени, Брічани і частково з міста Кишинів.

Пізніше з посиланням на Moldelectrica молдавський віце-прем’єр повідомив, що електропостачання в більшості населених пунктів Молдови було відновлено.

– Російська агресія проти України безпосередньо зачіпає і нашу країну. Ризик відключення електроенергії залишається високим. Будь-яке бомбардування Росією українських електростанцій може призвести до повторення сьогоднішньої ситуації, – написав він.

15 листопада Російська Федерація здійснила масований обстріл України, зокрема атакуючи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, а також об’єкти енергетичної інфраструктури.

Унаслідок російських атак перебої з електропостачанням спостерігалися в кількох областях України.

Джерела: Newsmaker, Andrei Spinu, TV8