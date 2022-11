На сході Стамбула, Туреччина, увечері 15 листопада прогримів потужний вибух.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, вибухнув замінований автомобіль у районі Фатіх, повідомляє, зокрема, портал Mynet.

На відео, опублікованих після вибухів, можна побачити три машини, які охоплені вогнем.

Наразі деталі вибуху з’ясовують. Інформація про загиблих або постраждалих відсутня.

A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0

