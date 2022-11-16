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В історичному районі Стамбула пролунав вибух

Ілля Нежигай, редактор стрічки
В історичному районі Стамбула пролунав вибух

На сході Стамбула, Туреччина, увечері 15 листопада прогримів потужний вибух.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, вибухнув замінований автомобіль у районі Фатіх, повідомляє, зокрема, портал Mynet.

На відео, опублікованих після вибухів, можна побачити три машини, які охоплені вогнем.

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Наразі деталі вибуху з’ясовують. Інформація про загиблих або постраждалих відсутня.

Вибух стався в історичному центрі Стамбула, де розташована більша частина визначних пам’яток міста.

Раніше, 13 листопада, на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць у центрі Стамбула – Істікляль – стався вибух. Унаслідок інциденту загинуло шестеро людей, понад 50 людей дістали поранення.

Фото: AZ

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