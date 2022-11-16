Листопад, 15 в 23:54

На сході Стамбула, Туреччина, увечері 15 листопада прогримів потужний вибух.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, вибухнув замінований автомобіль у районі Фатіх, повідомляє, зокрема, портал Mynet.

На відео, опублікованих після вибухів, можна побачити три машини, які охоплені вогнем.

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Наразі деталі вибуху з’ясовують. Інформація про загиблих або постраждалих відсутня.

A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2022

Вибух стався в історичному центрі Стамбула, де розташована більша частина визначних пам’яток міста.

[ ???????? TURQUIE ] ????Une explosion a eu lieu à Istanbul, il n’est pour l’instant pas clair s’il s’agit d’un accident ou d’un acte terroriste. pic.twitter.com/pyOD2gPtZX — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 15, 2022

Раніше, 13 листопада, на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць у центрі Стамбула – Істікляль – стався вибух. Унаслідок інциденту загинуло шестеро людей, понад 50 людей дістали поранення.

Фото: AZ