Чи реальне зіткнення між НАТО та РФ: що пишуть ЗМІ про вибух у Польщі

Падіння ракет російського виробництва у Польщі світові ЗМІ називають безпрецедентною ситуацією в історії НАТО і часто згадують період Холодної війни.

Факти ICTV зібрали огляд публікацій ЗМІ щодо ситуації з вибухом у польському Пшеводово.

Британська The Guardian пише, що СРСР та США вдалося пройти всю Холодну війну без помилок, бо Москва та Вашингтон усвідомлювали ризик вступу у війну “випадково або через прорахунок”.

Путінська Росія – значно менш передбачувана ядерна держава, ніж СРСР, адже підняла рівень небезпеки, як зазначив Джо Байден, до найвищого з часів Карибської кризи.

Експосол США в НАТО Іво Даалдера зазначив, що стаття 5 не може застосовуватися однією державою-членом, додавши, що для цього “потрібен консенсус НАТО”. Єдиний раз, коли 5 стаття була введена у дію, стався після терактів 11 вересня. Тоді союзники забезпечили повітряне радіолокаційне патрулювання над США та посилили морське патрулювання в Середземному морі.

Директор зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вільям Альберк стверджує, що навіть якщо ракети виявляться російськими, це не буде “збройним нападом”, передбаченим статтею 5.

Видання додає, що навіть за умови стриманої реакції на інцидент у Польщі це не означає, що ризики зіткнення між НАТО і Росією через прорахунки не є реальними.

Польська Gazeta Wyborcza називає інцидент у Пшеводово “безпрецедентною ситуацією в історії НАТО”.

Під час холодної війни радянські ВПС збили десяток західних літаків, серед яких корейський пасажирський Boeing у вересні 1983 року, коли загинули 269 осіб. Але це перший випадок, коли російські ракети впали на територію країни НАТО і вбили людей.

Газета зазначає, що достеменно невідомо, що саме сталося у Пшеводово. Але це сталося у день, коли РФ здійснила найбільший ракетний залп по Україні з 24 лютого. А Варшава викликала на килим російського посла.

