85% українців вважають свій дохід у 2025 році недостатнім для гідного життя

Європейська бізнес-асоціація спільно з дослідницькою компанією Gradus Research дослідили, що думають українці про те, як змінилась якість їхнього життя у 2025 році. Серед основних питань – задоволеність роботою, зарплатою, безпекою та соціальним життям.

Який відсоток українців задоволені життям у 2025 році

Робота. У цьому аспекті рівень задоволеності українців ледве сягає третини – всього 31% респондентів відповіли позитивно, а третина повідомили, що не задоволені.

Гроші. Серед опитаних представників широкої аудиторії лише 15% вважають свій дохід прийнятним для гідного життя. 85% зазначають, що рівень доходу є недостатнім – 68% опитаних заробляють менше 20 тисяч гривень на місяць.

Зараз дивляться

Соціальне життя. Це одна з небагатьох сфер, де задоволеність зросла порівняно з попередніми показниками. Так, задоволені 33% українців, а 42% – не задоволені.

– Це може свідчити про певну адаптацію до умов воєнного часу та зміцнення горизонтальних зв’язків, – підкреслюють дослідники.

Безпека. Всього 10% українців зазначили, що вони задоволені цим аспектом свого життя у 2025 році. Найгірші відповіді – у південних та східних регіонах, найвищі – у Києві, на Заході та серед молоді.

Здоров’я. Серед українців всього 26% зазначили, що задоволені системою охорони здоров’я, а 38% висловились негативно.

Освіта. Тут опитаних просили оцінити не тільки якість, але й доступність освітніх послуг. Зазначається, що цей аспект українці оцінюють краще ніж раніше – 31% задоволені, а рік тому таких було всього 20%. Ще 36% – незадоволені. Минулого року їх було 44%.

Право. Частка задоволених правовим полем трохи виросла – з 12% до 19%, а незадоволених зменшилась – з 59% до 48%.

Екологія. Цей аспект люди оцінюють стабільно низько – 10% задоволених і 63% – незадоволених.

Загальна якість життя. 17% опитаних українців задоволені загальним досвідом життя в Україні, 35% надають нейтральну оцінку, а 48% – незадовільну.

Наймолодша аудиторія (16-25 років) відповідала найпозитивніше: 29% задоволених проти 36% незадоволених. Так само краще оцінили цей аспект жителі західної частини країни – 23% задоволених проти 43% незадоволених.

Нагадаємо, що барометр якості життя (до 2022 року – барометр щастя в Україні) – це щорічне опитування, яке проводиться Європейською бізнес-асоціацією з 2018 року.

Партнером з цього дослідження у 2025 році стала дослідницька компанія Gradus Research.

Дослідження проводиться серед чоловіків та жінок віком від 16 років, що проживають в Україні в містах з населенням понад 50 тис., за винятком тимчасово окупованих територій і тих, де ведуться активні бойові дії.

Вибірка – 1 000 осіб, період проведення опитування – травень 2025 року.

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