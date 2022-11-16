Листопад, 16 в 14:28

Немає жодних доказів, що Росія готує напад на країни НАТО.

Про це на пресконференції у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи падіння ракет на території Польщі 15 листопада.

За його словами, ракета, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

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– Вчорашній вибух стався, коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває, і ми маємо дочекатися завершення. Але у нас немає жодних ознак, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад по території НАТО, – сказав Столтенберг.

Також він додав, що вся відповідальність за падіння ракет у Польщі лежить на Росії, оскільки вона продовжує незаконну війну проти України.

– Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України, – сказав генсек НАТО.

15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.