Столтенберг про падіння ракети в Польщі: Немає доказів, що Росія готує напад на НАТО
Немає жодних доказів, що Росія готує напад на країни НАТО.
Про це на пресконференції у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи падіння ракет на території Польщі 15 листопада.
За його словами, ракета, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.
– Вчорашній вибух стався, коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває, і ми маємо дочекатися завершення. Але у нас немає жодних ознак, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад по території НАТО, – сказав Столтенберг.
Також він додав, що вся відповідальність за падіння ракет у Польщі лежить на Росії, оскільки вона продовжує незаконну війну проти України.
– Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України, – сказав генсек НАТО.
15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.