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На місце падіння ракети у Польщі допустили українських експертів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Місце падіння ракети у Польщі
Фото: Getty Images

На місце падіння ракети у Пшеводові допустили українських експертів. Вони братимуть участь у розслідуванні інциденту.

Про це повідомив представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

– Ще раз повторюю: Україна не винна в тому, що захищається від Росії і бореться з російськими ракетами. Українських експертів допустили до місця події, – написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що у розслідуванні беруть участь експерти з Польщі та США.

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Вже зібрано низку доказів, які демонструють послідовність подій. Слідчі досліджують залишки ракети, глибину кратера, обчислюють напрямок прильоту.

Кумох наголосив, що ніхто не звинувачує Україну в навмисному завданні удару по території Польщі. І ніхто не відмовляє нашій країні у праві на захист.

Нагадаємо, 15 листопада, під час масованого удару по території України ракета впала в Польщі. Внаслідок інциденту загинули дві людини. Вибух у польському селі Пшеводів стався приблизно о 15:40.

Спочатку в Польщі заявили, що впала ракета російського виробництва. Згодом почали лунати припущення, що ракету могли випустити українські сили ППО під час протидії російській атаці.

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