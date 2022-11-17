Листопад, 17 в 14:12

На місці падіння ракети в населеному пункті Пшеводув (Польща) вже зібрано низку доказів, які демонструють послідовність подій. Слідчі досліджують залишки ракети, глибину кратера, обчислюють напрямок прильоту.

Про це поінформував голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв’ю TVN24.

– Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії, – зазначив він.

Кумох уточнив, що на місці падіння ракети зараз працює польсько-американська слідча група. Україна також попросила про допуск до розслідування. За словами Кумоха, заперечень з американської сторони щодо участі українських фахівців не було, тож такий доступ готові надати.

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Він перерахував, які саме докази наразі мають слідчі.

– Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала, – заявив Кумох.

За його словами, є також відеозаписи, проте вони наразі засекречені. Йдеться про кадри, зняті на кордоні між Україною та Польщею, які дають змогу встановити “певну послідовність подій”.

– Ми також хотіли б донести це до української сторони і працювати разом із нею. Я хочу, щоб при контакті з нашими слідчими українці першими побачили, які матеріали є в нашому розпорядженні, – додав Кумох.

Він наголосив, що ніхто не звинувачує Україну в навмисному завданні удару по території Польщі. І ніхто не відмовляє нашій країні у праві на захист. Кумох зазначив, що трагічний інцидент у Польщі трапився не з вини України.

– Росія бомбардувала Україну в той день, і РФ несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винен автомобіль? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію, – пояснив він.

Як відомо, 15 листопада РФ завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Під час атаки ракета впала і на території Польщі, внаслідок чого загинули дві людини. Вибух у польському селі Пшеводув стався приблизно о 15:40.

Спочатку в Польщі заявили, що впала ракета російського виробництва. Згодом почали лунати припущення, що ракету могли випустити українські сили ППО під час протидії російській атаці. Таке припущення, зокрема, озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поінформував, що наразі на 100% невідомо, чия саме ракета впала на території Польщі. Він також заявив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети.

Джерело: TVN24