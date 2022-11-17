Листопад, 17 в 0:59

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його держава не буде реалізовувати статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з падінням ракет в селищі Пшеводув, що знаходиться поруч із держкордоном України.

Про це очільник уряду Польщі сказав в інтерв’ю телеканалу TVP Info.

– Ми проводимо консультації постійно, але в межах оборонного договору є стаття 4, яка змушує сторони консультуватися в надзвичайних ситуаціях. Ми вчора ввечері ухвалили таке рішення: ми перевіряємо підстави для застосування статті 4, якщо є підстави, то наш посол міг би її застосувати, – сказав Моравецький.

Він додав, що розвиток подій показав, напад на польську територію “не був навмисним”, і тому Варшава не реалізовувала статтю 4 договору НАТО.

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За його словами, це було позитивно сприйнято союзниками Польщі по Альянсу.

Матеуш Моравецький також заявив, що союзники Польщі пропонували надати допомогу у посиленні протиповітряної оборони й відстеженні повітряних загроз.

Очільник уряду Польщі додав, що після інциденту у Пшеводуві немає гарантій, що подібна ситуація не повториться. Така загроза, за його словами, існує, поки триває російсько-українська війна.

Раніше влада Польщі повідомляла, що наразі вивчає підстави, чи може вона задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору після падіння ракет на території Польщі. Стаття 4 передбачає проведення спільних консультацій сторін, коли, на думку будь-якої з держав-членів Альянсу, “територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека”.

Нагадаємо, 15 листопада, під час масового обстрілу України Росією, у польському Пшеводуві впала ракета, яка вбила двох людей. Вибух у польському селищі орієнтовно стався о 15:40 за Варшавою та збігся з масштабною ракетною атакою РФ по Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда в середу заявив, що немає ознак умисного нападу. Подібну заяву зробив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, заявивши про відсутність ознак, що інцидент був результатом навмисної атаки.

Водночас президент Володимир Зеленський упевнений, що удар по Польщі завдали не українською ракетою.

Джерело: TVP Info