Листопад, 17 в 13:14

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі на 100% невідомо, чия саме ракета впала на території Польщі під час чергового масованого ракетного обстрілу, який РФ здійснила 15 листопада.

Про це глава держави заявив під час виступу онлайн на Bloomberg New Economy Forum.

Президент нагадав, що протягом 15 листопада Росія випустила по нашій державі майже 100 ракет, а під удар потрапили українські енергооб’єкти.

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Зеленський додав, що “був упевнений, що це російська ракета”, але він також упевнений, що Україна використовувала ППО під час ракетної атаки РФ.

– Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Але я впевнений, що була російська ракета. Ми не можемо сказати конкретно, що це була ППО України… Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території, – наголосив Зеленський.

Президент послався на українських військовослужбовців, які повідомили йому, що фото воронки на місці вибуху свідчать про те, що її не могли спричинити лише залишки української протиповітряної ракети.

За словами Зеленського, українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети на території Польщі.

– Учора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем, – зазначив він.

Президент нагадав, що це не перший випадок, коли частини ракети РФ падають на територію іншої країни. Подібне уже спостерігалося на території Молдови.

Зеленський уточнив, що зранку 17 листопада відбулася чергова російська терористична атака, під час якої РФ знову запустила десятки ракет. Головною мішенню терористів знову стали цивільні об’єкти. Саме тому Україна так наполягає на поставках сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Як відомо, 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України ракета впала на території Польщі, внаслідок чого загинули дві людини. Вибух у польському селі Пшеводув орієнтовно стався о 15:40.

Спочатку в Польщі офіційно заявили, що впала ракета російського виробництва. Однак згодом почали лунати припущення, що вона була випущена українськими силами ППО по російській ракеті під час масованої атаки. Таке припущення, зокрема, озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський раніше висловив упевненість, що удару по Польщі завдала не українська ракета.