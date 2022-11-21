Листопад, 21 в 13:53

У понеділок, 21 листопада, на індонезійському острові Ява стався землетрус. Повідомляється про загибель щонайменше 46 людей. Десятки будівель зазнали руйнувань.

Підземні поштовхи магнітудою 5,6 сталися у районі Чанджур у провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів, повідомила Геологічна служба США.

Голова Національного агентства боротьби з наслідками стихійних лих Сухар’янто заявив, що в районній лікарні Чанджура перебувають 46 загиблих і близько 700 поранених.

Зараз дивляться

Багато хто постраждав через те, що на них впали конструкції будівель.

Також повідомляється про кілька зсувів навколо Чіанджура. Агентство повідомляє, що постраждали десятки будівель, зокрема, ісламська школа-інтернат, лікарня та інші інфраструктурні об’єкти.

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured pic.twitter.com/Pf6VHaDdRU — .. (@Xx17965797N) November 21, 2022

Землетрус сильно відчувався в районі Джакарти.

1. A 5.6-magnitude earthquake at Indonesia’s Java island has killed over 40 people. The earthquake was centred in the Cianjur region at a depth of 10km. The West Java province is said to be the hardest hit by the disaster, with around 700 people injured. pic.twitter.com/0swLHpXao9 — BFM News (@NewsBFM) November 21, 2022

Варто зазначити, що землетруси часто трапляються на території Індонезії, але у Джакарті відчуваються рідко.

У лютому внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Західна Суматра загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення. У січні 2021 року в провінції Західний Сулавесі внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 загинуло понад 100 людей і близько 6500 отримали поранення.

Потужний землетрус і цунамі в Індійському океані у 2004 році забрали життя майже 230 000 людей у ​​більш ніж десять країн, більшість з них в Індонезії.

Нагадаємо, що 5 вересня у південно-західній китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,8, загинуло щонайменше семеро людей.