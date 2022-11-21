Індонезію сколихнув землетрус: на острові Ява понад 40 загиблих та 700 поранених
У понеділок, 21 листопада, на індонезійському острові Ява стався землетрус. Повідомляється про загибель щонайменше 46 людей. Десятки будівель зазнали руйнувань.
Підземні поштовхи магнітудою 5,6 сталися у районі Чанджур у провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів, повідомила Геологічна служба США.
Голова Національного агентства боротьби з наслідками стихійних лих Сухар’янто заявив, що в районній лікарні Чанджура перебувають 46 загиблих і близько 700 поранених.
Багато хто постраждав через те, що на них впали конструкції будівель.
Також повідомляється про кілька зсувів навколо Чіанджура. Агентство повідомляє, що постраждали десятки будівель, зокрема, ісламська школа-інтернат, лікарня та інші інфраструктурні об’єкти.
BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured pic.twitter.com/Pf6VHaDdRU
— .. (@Xx17965797N) November 21, 2022
Earthquake of 5.6 magnitude rocks Indonesia’s Java island; 20 dead, over 300 injured#Earthquake #Cianjur #JawaBarat #WestJava #Java #Indonesia #Indonesia #earthquake pic.twitter.com/Bx5wvfooNM
— Sumit Kumar (@Sumit_Sankrit) November 21, 2022
Землетрус сильно відчувався в районі Джакарти.
1. A 5.6-magnitude earthquake at Indonesia’s Java island has killed over 40 people.
The earthquake was centred in the Cianjur region at a depth of 10km.
The West Java province is said to be the hardest hit by the disaster, with around 700 people injured. pic.twitter.com/0swLHpXao9
— BFM News (@NewsBFM) November 21, 2022
Варто зазначити, що землетруси часто трапляються на території Індонезії, але у Джакарті відчуваються рідко.
У лютому внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Західна Суматра загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення. У січні 2021 року в провінції Західний Сулавесі внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 загинуло понад 100 людей і близько 6500 отримали поранення.
Потужний землетрус і цунамі в Індійському океані у 2004 році забрали життя майже 230 000 людей у більш ніж десять країн, більшість з них в Індонезії.
Нагадаємо, що 5 вересня у південно-західній китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,8, загинуло щонайменше семеро людей.