У понеділок, 21 листопада, на індонезійському острові Ява стався землетрус. Повідомляється про загибель щонайменше 46 людей. Десятки будівель зазнали руйнувань.

Підземні поштовхи магнітудою 5,6 сталися у районі Чанджур у провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів, повідомила Геологічна служба США.

Голова Національного агентства боротьби з наслідками стихійних лих Сухар’янто заявив, що в районній лікарні Чанджура перебувають 46 загиблих і близько 700 поранених.

Багато хто постраждав через те, що на них впали конструкції будівель.

Також повідомляється про кілька зсувів навколо Чіанджура. Агентство повідомляє, що постраждали десятки будівель, зокрема, ісламська школа-інтернат, лікарня та інші інфраструктурні об’єкти.

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured pic.twitter.com/Pf6VHaDdRU

Землетрус сильно відчувався в районі Джакарти.

1. A 5.6-magnitude earthquake at Indonesia’s Java island has killed over 40 people.

The earthquake was centred in the Cianjur region at a depth of 10km.

The West Java province is said to be the hardest hit by the disaster, with around 700 people injured. pic.twitter.com/0swLHpXao9

— BFM News (@NewsBFM) November 21, 2022