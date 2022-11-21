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Індонезію сколихнув землетрус: на острові Ява понад 40 загиблих та 700 поранених

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
землетрус
Фото: Pixabay

У понеділок, 21 листопада, на індонезійському острові Ява стався землетрус. Повідомляється про загибель щонайменше 46 людей. Десятки будівель зазнали руйнувань.

Підземні поштовхи магнітудою 5,6 сталися у районі Чанджур у провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів, повідомила Геологічна служба США.

Голова Національного агентства боротьби з наслідками стихійних лих Сухар’янто заявив, що в районній лікарні Чанджура перебувають 46 загиблих і близько 700 поранених.

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Багато хто постраждав через те, що на них впали конструкції будівель.

Також повідомляється про кілька зсувів навколо Чіанджура. Агентство повідомляє, що постраждали десятки будівель, зокрема, ісламська школа-інтернат, лікарня та інші інфраструктурні об’єкти.

Землетрус сильно відчувався в районі Джакарти.

Варто зазначити, що землетруси часто трапляються на території Індонезії, але у Джакарті відчуваються рідко.

У лютому внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Західна Суматра загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення. У січні 2021 року в провінції Західний Сулавесі внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 загинуло понад 100 людей і близько 6500 отримали поранення.

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Потужний землетрус і цунамі в Індійському океані у 2004 році забрали життя майже 230 000 людей у ​​більш ніж десять країн, більшість з них в Індонезії.

Нагадаємо, що 5 вересня у південно-західній китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6,8, загинуло щонайменше семеро людей.

Джерело: AP News
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