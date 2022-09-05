У Китаї стався потужний землетрус, є загиблі
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У південно-західній китайській провінції Сичуань 5 вересня стався землетрус магнітудою 6,8, загинули щонайменше семеро людей, повідомив державний телеканал CCTV.
На місце направлено понад 500 рятувальників.
Землетрус став найсильнішим у провінції з 2013 року. Підземні поштовхи відчувалися за сотні кілометрів, зокрема у містах Сіань та Чанша, а також у столиці провінції Ченду – місті з населенням близько 21 млн людей.
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Епіцентр був розташований у місті Лудін на глибині 16 км.
Внаслідок двох землетрусів на південному заході Китаю в червні загинули чотири особи і десятки отримали поранення.
Тоді неглибокий землетрус силою 6,1 бала стався в малонаселеному районі приблизно за 100 км на захід від Ченду.