Це ганебна ескалація війни – постпред США при ООН про ракетні удари РФ

Листопад, 24 в 7:05

Цілеспрямовані ракетні удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури України є ганебною ескалацією і без того жорстокої, невиправданої війни Росії.

На цьому під час Радбезу ООН наголосила представниця Сполучених Штатів при Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд.

– Схоже, що Путін має намір перетворити енергетику України на руїни. Він очевидно використовує зиму як зброю, щоб завдати величезних страждань українському народу. Путін вирішив, що якщо не зможе захопити Україну силою, то спробує заморозити країну в покорі, – заявила Лінда Томас-Грінфілд.

На переконання представниці США при ООН, якщо очільнику Кремля вдасться домогтися свого, мільйони українців узимку залишаться без світла, води та тепла.

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Через це ще більше сімей будуть змушені покинути свої домівки.

Лікарні не зможуть надавати допомогу пацієнтам, через що найбільш вразливі категорії людей заплатять найдорожчу ціну.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, Москва обрала боягузливу та нелюдську стратегію після боротьби на полі бою.

– Атаки Росії – настільки масштабні, що було відімкнуто зовнішнє живлення українських атомних електростанцій. Надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для безпечної роботи ядерних установок України, а втрата зовнішнього електропостачання збільшує ризик аварії ядерного реактора із потенційним викидом радіоактивних речовин, – перерахувала ризики представниця США при ООН.

Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що ООН має чітко й недвозначно засудити порушення міжнародного гуманітарного права й зробити все залежне від Організації, щоб підтримати український народ.

– Путін, схоже, вважає, що його жорстока кампанія послабить рішучість українського народу. Але він знову ж таки глибоко помиляється. Український народ йому не залякати. Я пересвідчилася в цьому особисто, коли відвідувала Київ на початку місяця. Я побачила там те, що ми бачимо сьогодні – силу та рішучість українського народу, – сказала представниця США при ООН.

Лінда Томас-Грінфілд певна: попри холод і темряву, які намагається насадити Путін, Україна продовжуватиме захищати свою свободу, свій суверенітет і свою демократію.

І Сполучені Штати разом із союзниками продовжуватимуть підтримувати Україну настільки, наскільки це буде потрібно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: United States Mission to the United Nations

Фото: United States Mission to the United Nations