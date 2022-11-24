Листопад, 24 в 14:52

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок анонсувала зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки в Бухаресті щодо надання допомоги енергетичній системі України.

Про це Бербок написала у Twitter.

Зустріч запланована на наступний тиждень.

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– Наступного тижня в рамках головування у Великій сімці в Бухаресті ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України, – зазначила Анналена Бербок.

Вона наголосила, що ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі України неприпустимі та є нелюдським злочином.

– Путіну подобається занурювати народ України в холод і темряву своїми ракетами. Він ніколи не зламає їхнього прагнення свободи і нашої підтримки, – додала голова МЗС Анналена Бербок.