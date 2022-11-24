Ракетні атаки на Україну: Німеччина ініціює зустріч голів МЗС Великої сімки
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок анонсувала зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки в Бухаресті щодо надання допомоги енергетичній системі України.
Про це Бербок написала у Twitter.
Зустріч запланована на наступний тиждень.
– Наступного тижня в рамках головування у Великій сімці в Бухаресті ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України, – зазначила Анналена Бербок.
Вона наголосила, що ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі України неприпустимі та є нелюдським злочином.
– Путіну подобається занурювати народ України в холод і темряву своїми ракетами. Він ніколи не зламає їхнього прагнення свободи і нашої підтримки, – додала голова МЗС Анналена Бербок.
Russlands Angriffe auf zivile Infrastruktur sind ein unerträgliches, unmenschliches Verbrechen. Putin mag die Menschen in der #Ukraine mit seinen Raketen in Kälte und Dunkelheit stürzen. Ihren Willen nach Freiheit und unsere Unterstützung wird er niemals brechen. 1/2
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 24, 2022