ЄС готує дев’ятий пакет санкцій проти Росії – фон дер Ляєн

Листопад, 24 в 15:28

Європейський Союз готує дев’ятий пакет санкцій проти Росії після останнього масованого удару по Україні, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Фінляндії, де вона перебуває з візитом.

– Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити по Росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною, і сьогодні я можу оголосити, що ми повною мірою працюємо над дев’ятим пакетом санкцій, – наголосила вона.

Президент Єврокомісії впевнено заявила, що найближчим часом Євросоюз разом з країнами G7 затвердять глобальне обмеження цін на російську нафту.

– Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна в його незаконній варварській війні, – додала фон дер Ляєн.

Україна також готує нові санкції проти РФ. Днями уряд підгдотував на розгляд РНБО список із 3 000 представників військового керівництва РФ, підприємств військово-промислового комплексу та його постачальників.