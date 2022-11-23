Листопад, 22 в 22:53

Україна очікує від Європейського Союзу таких санкцій проти країни-агресора РФ, які б зупинили російську ракетну індустрію.

Про це поінформував сьогодні під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він закликав Євросоюз пришвидшитися з розробкою і впровадженням нового, дев’ятого за рахунком, санкційного пакету проти Росії.

Зараз дивляться

– Давно вже перезріло питання про ухвалення дев’ятого санкційного пакету Євросоюзу, але пакету все ще немає. Ба більше, ми чуємо лише про намагання розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. І я закликаю всіх колег в Євросоюзу… відкинути будь-які сумніви і розпочати та швидко завершити новий санкційний пакет, – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що його потрібно зробити максимально потужним.

Міністр нагадав, що антиросійські санкції дійсно працюють, послаблюючи воєнну машину РФ. І їх слід посилювати доти, доки триває російська агресія проти України. Під удар повинні потрапляти сектори, які мають особливе значення для російської економіки: енергетика, фінанси, торгівля, технології.

– І особливу увагу потрібно приділяти санкціям, які гальмують і зупиняють ракетну індустрію РФ. Тобто здатність Росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити. Щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст, української енергетичної системи та громадян, – заявив міністр.

Серед інших санкцій, на яких наполягає Київ, Кулеба назвав: повне енергетичне ембарго; продовження нафтового ембарго на північну гілку газопроводу Дружба; заборону імпорту з РФ скрапленого газу.

Очільник МЗС нагадав, що загрози для безпеки Запорізької АЕС, створені окупантами, також вимагають жорсткої відповіді.

– Ми закликаємо запровадити санкції проти Росатому і призупинити права Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ, – Ред.), – уточнив міністр.

Кулеба додав, що російська пропаганда в Євросоюзі та інших країнах має бути повністю заборонена. Крім того, Україна очікує розширення індивідуальних санкцій, зокрема проти осіб, причетних до злочинів на ЗАЕС.

Як відомо, РФ не полишає спроб залишити Україну в блекауті, тобто без енергопостачання. Українська енергосистема 15 листопада зазнала шостої масованої ракетної атаки, після якої не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.