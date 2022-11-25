Через поразки Путіна українців чекає жахлива зима – Столтенберг
Президент РФ Володимир Путін через поразки своєї армії в Україні відповідає більш жорстокими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це є жахливим початком зими для українців.
Про це повідомляє Sky News.
Столтенберг наголошує, що ракетні удари по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі.
Він також наголосив, що миру у світі не буде, якщо переможе Росія. Україна є жертвою агресії, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
– Ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платить Україна – це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що силою можна досягати мети, вони знову використають її, і це зробить світ небезпечнішим. Ми будемо в більшій небезпеці, – заявив Столтенберг.
А ще генсек НАТО розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні: пальне, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками.
ООН наголошує, що мільйони українців страждають від надзвичайних труднощів після ударів по інфраструктурі.
З жовтня внаслідок ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури загинуло щонайменше 77 мирних жителів. Мільйони людей опинилися у жахливих умовах життя.
Раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що українці задля кращого майбутнього готові терпіти складнощі кілька років.