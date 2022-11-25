Листопад, 25 в 14:26

Президент РФ Володимир Путін через поразки своєї армії в Україні відповідає більш жорстокими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це є жахливим початком зими для українців.

Про це повідомляє Sky News.

Столтенберг наголошує, що ракетні удари по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі.

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Він також наголосив, що миру у світі не буде, якщо переможе Росія. Україна є жертвою агресії, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

– Ціна, яку ми платимо, – це гроші, а ціна, яку платить Україна – це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що силою можна досягати мети, вони знову використають її, і це зробить світ небезпечнішим. Ми будемо в більшій небезпеці, – заявив Столтенберг.

А ще генсек НАТО розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні: пальне, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками.

ООН наголошує, що мільйони українців страждають від надзвичайних труднощів після ударів по інфраструктурі.

З жовтня внаслідок ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури загинуло щонайменше 77 мирних жителів. Мільйони людей опинилися у жахливих умовах життя.

Раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, що українці задля кращого майбутнього готові терпіти складнощі кілька років.