Листопад, 25 в 21:58

Папа Римський Франциск написав листа до українського народу, який опублікував Ватикан.

— Не минає і дня, щоб я не був поруч з вами і не тримав вас у своєму серці та молитвах. Ваш біль – мій біль, — йдеться у листі Папи.

Франциск не згадав Росію, але написав, що “вже дев’ятий місяць триває розв’язана абсурдна та божевільна війна”.

— У вашому небі невпинно лунає зловісний гуркіт вибухів і тривожний звук сирен. Ваші міста обстрілюються бомбами, у той час як град ракет безжалісно і зневажливо несе смерть, руйнування та біль, голод, спрагу і холод.

Понтифік пише, що хрест, на якому катували Господа, знову проявляється у жахливих катуваннях, у братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших кривавих картинах, що увірвалися в наші душі, і здіймають крик: чому? Він запитав, як люди можуть так ставитися так до інших людей?

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Папа згадав про страждання загиблих маленьких українських дітей та переселенців, які змушені були тікати від війни і сказав, що “у кожному з них — поразка всього людства”.

У листі також висловлено співчуття молоді, “якій довелося взяти до рук зброю, щоб мужньо захищати свою країну”, матерям, які втратили чоловіків, людям похилого віку та волонтерам.

— У цьому океані зла і болю через 90 років після жахливого геноциду Голодомору я захоплююся вашим запалом. Навіть у тій величезній трагедії, яку ви переживаєте, український народ ніколи не падав духом і не впадав у розпач.

Папа Франциск також зазначив, що щиро молиться про українську владу, на якій лежить обов’язок управляти країною у трагічні часи та “приймати далекоглядні рішення задля миру та розвитку економіки в умовах руйнування багатьох життєво важливих інфраструктур у містах і селах”.

Джерело: Vatican News