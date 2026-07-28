Понад 1300 км від України: Сили оборони уразили нафтобазу Росрезерву в Удмуртії
- Генштаб повідомив про ураження комбінату Пріоритет в Удмуртії, який є стратегічною нафтобазою Росрезерву.
- Сили оборони також вдарили по складах пального, матеріально-технічних засобів і безпілотників окупантів у Криму та Луганській області.
- Об'єкт у Росії розташований за понад 1300 км від українського кордону, після удару на його території виникла пожежа.
Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам армии РФ, в том числе по комбинату Приоритет в российской Удмуртии. Предприятие входит в систему государственного резерва РФ и сохраняет значительные запасы топлива.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по комбінату Пріоритет у РФ і складах на ТОТ: що відомо
У ніч проти 28 липня українські військові продовжили операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Підрозділи Сил оборони уразили низку об’єктів противника.
Зокрема, 27 липня було уражено Федеральну державну казенну установу комбінат Пріоритет у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.
Крім того, у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму було уражено склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів російських військ.
Також українські сили завдали удару по складу безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.
Що відомо про комбінат Пріоритет
За даними Генштабу, комбінат Пріоритет є частиною системи державного матеріального резерву Росії (Росрезерв) та має статус стратегічного об’єкта закритого типу із воєнізованою охороною.
Підприємство використовується як велика нафтобаза державного значення. Там зберігають запаси пального, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів для потреб у разі надзвичайних ситуацій або війни.
Об’єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від кордону України.
– Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, 27 липня ЗСУ уразили міст, ретранслятор дронів та експортний термінал у Ростові.