Кріштіану Роналду зіграє у британському серіалі про футбол: що відомо
- Кріштіану Роналду стане виконавчим продюсером і зіграє роль у британському серіалі Day 1s.
- Режисером проєкту виступить Метью Вон, відомий за франшизою Kingsman.
Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду виступить виконавчим продюсером та водночас актором у британському драматичному серіалі про футбол.
Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
Роналду зіграє в серіалі
Серіал отримав назву Day 1s, а його режисером виступить Метью Вон, який знімав серію фільмів про Кінгсмена.
Історія розповідатиме про вигаданого футбольного агента Стенлі Далтона, якого грає зірка серіалу Батьківщина 55-річний Деміен Льюїс.
Серіал заснований на концепції, розробленій іншим виконавчим продюсером шоу – реальним агентом Дарреном Дейном, який представляє інтереси Анрі.
За даними джерел, це буде не ситком, а “драма з деякими комедійними елементами, за якою стоять серйозні імена”.
– Це захоплюючий етап для мене, і я з нетерпінням чекаю на нові проекти, – передає слова Роналду The Sun.
Знімання серіалу Day 1s вже стартували. Окрім Роналду в серіалі, як очікується, з’явиться 48-річний Тьєррі Анрі.
Серіал знімає нова студія UR•Marv, якою Роналду керує спільно з Метью Воном.