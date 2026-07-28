Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду виступить виконавчим продюсером та водночас актором у британському драматичному серіалі про футбол.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Роналду зіграє в серіалі

Серіал отримав назву Day 1s, а його режисером виступить Метью Вон, який знімав серію фільмів про Кінгсмена.

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Історія розповідатиме про вигаданого футбольного агента Стенлі Далтона, якого грає зірка серіалу Батьківщина 55-річний Деміен Льюїс.

Серіал заснований на концепції, розробленій іншим виконавчим продюсером шоу – реальним агентом Дарреном Дейном, який представляє інтереси Анрі.

За даними джерел, це буде не ситком, а “драма з деякими комедійними елементами, за якою стоять серйозні імена”.

– Це захоплюючий етап для мене, і я з нетерпінням чекаю на нові проекти, – передає слова Роналду The Sun.

Знімання серіалу Day 1s вже стартували. Окрім Роналду в серіалі, як очікується, з’явиться 48-річний Тьєррі Анрі.

Серіал знімає нова студія UR•Marv, якою Роналду керує спільно з Метью Воном.

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