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У РФ ресурсу боєприпасів для обмежених операцій вистачить приблизно на місяць – розвідка Естонії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марго Гросберг

Росія втратила приблизно дві третини боєприпасів зі свого запасу та змушена знищити наступальну активність.

Про це повідомив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

Під час пресконференції у Міноборони Естонії Гросберг сказав, що РФ “витратила приблизно дві третини боєприпасів, що в неї були, або трохи менше цього”.

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За його словами, через скорочення запасів боєприпасів останніми тижнями спостерігається зниження наступальної активності російських підрозділів.

За “економного витрачання боєприпасів”, за його оцінкою, росіянам вистачить ресурсу для обмежених операцій ще приблизно на місяць.

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Він зазначив,що зараз Росія займається накопиченням боєприпасів для весняних атак. Саме з дефіцитом боєприпасів глава естонської розвідки пов’язує спроби Кремля отримати зброю в Ірану та КНДР.

Розвідка Естонії також вважає, що Кремль хотів би використати запропоновані ним Києву переговори, щоб отримати перепочинок у важкій для нього ситуації та підготуватися до нового нападу.

Джерело: ERR.ee

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