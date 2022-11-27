Орбан несподівано назвав РФ загрозою для всієї Європи

Листопад, 27 в 9:40

Скандально відомий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній прихильник Путіна, здивував несподіваною заявою, назвавши Росію загрозою для всієї Європи.

– Європа єдина в плані цілей, головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна, – сказав він, виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він є віцепрезидентом.

За його словами, Європа наразі стикається з кількома викликами водночас: війною в Україні та супутньою економічною кризою, нелегальною міграцією та поширенням західної неомарксистської ідеології.

Водночас глава уряду Угорщини продовжив критикувати санкції проти РФ, оскільки це, на його думку, провокує рецесію, підвищення цін на енергоносії.

Зараз дивляться

Днями Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території.

В українському МЗС у відповідь на вчинок угорського прем’єра заявили, що посла Угорщини, якому донесуть, що така поведінка Орбана є неприйнятною.

Джерело: 24.hu