Росія скасувала проведення ядерних переговорів зі США

Листопад, 28 в 18:28

Адміністрація президента Сполучених Штатів звинуватила Росію в тому, що та відклала зустрічі для обговорення угоди про ядерні озброєння між двома країнами, які мали розпочатися сьогодні, 28 листопада, в Єгипті, а представник Державного департаменту США заявив, що це рішення було прийняте “в односторонньому порядку” з боку РФ.

Про це повідомляють американський телеканал CNN та речниця Держдепу.

Зустрічі щодо нового Договору про СНО – єдиної угоди, яка регулює два найбільші ядерні арсенали світу – були заплановані на тлі брязкання ядерною зброєю Москви у бік України та ускладнень навколо інспекцій, пов’язаних ыз цим договором. Офіційні особи США неодноразово наголошували на необхідності діалогу з ядерних питань з метою зменшення ризику.

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У понеділок, 28 листопада, речник Державного департаменту заявив, що “Сполучені Штати і Російська Федерація мають намір скликати засідання Двосторонньої консультативної комісії (ДКК) за новим Договором про СНО в Каїрі, Єгипет, щоб обговорити виконання нового Договору про СНО у вівторок, 29 листопада”.

– Російська сторона поінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч, і заявила, що запропонує нові дати, – повідомив він.

Москва не пояснила Вашингтону причину перенесення переговорів, розказав CNN неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту, але проінформувала США про своє рішення в “останні дні”, сказав чиновник.

Міністерство закордонних справ Росії, зі свого боку, підтвердило, що переговори були відкладені, але не назвало причину затримки.

– Засідання Двосторонньої консультативної комісії з російсько-американського Договору про СНО, раніше заплановане в Каїрі (29 листопада – 6 грудня), в зазначені терміни не відбудеться. Захід перенесено на більш пізній термін, – йдеться у повідомленні.

Дата проведення перенесених переговорів залишається неясною. Представник Держдепартаменту каже, що США “готові перенести зустріч на якомога більш ранню дату, оскільки відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності”.

Новий Договір СНО накладає обмеження на кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і Росія. Востаннє він був продовжений на початку 2021 року на п’ять років. А це означає, що незабаром обидві сторони повинні будуть почати переговори про чергове продовження.

Згідно з договором, Вашингтон і Москва проводять інспекції об’єктів озброєнь одне одного, але через пандемію Covid-19 інспекції були припинені з 2020 року.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена розцінили відновлення переговорів як позитивний розвиток подій, особливо з огляду на те, що вони мали відбутися після того, як Москва почала брязкати ядерною зброєю в бік України.

Представники адміністрації заявили, що готовність обговорювати угоду про контроль над озброєннями, навіть у той час, коли Росія веде війну в Україні, демонструє відданість США дипломатії та зменшенню ризику ядерної катастрофи.

Головний американський дипломат у Москві Елізабет Руд заявила, що США, як і раніше, націлені на відновлення стратегічного діалогу з Росією і “продовжать проводити дискусії у межах Двосторонньої консультативної комісії”.

– Президент Байден дуже чітко заявив про свою прихильність переговорам щодо збереження структури контролю над озброєннями після закінчення терміну дії СНО в 2026 році. І ми залишаємося відданими цій меті, – сказала Руд.

За її словами, поки цього не станеться, США будуть продовжувати дискусії у межах ДКК, яка є механізмом Договору.

– І ми будемо чекати можливості відновити стратегічний діалог, – додала Елізабет Руд.

За її словами, Вашингтон “має канали для управління ризиками з Російською Федерацією, зокрема, ядерними ризиками”. Дипломат додала, що “саме це було метою зустрічі директора ЦРУ Бернса з його російським колегою”.